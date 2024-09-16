У Португалії – двоє загиблих у результаті лісових пожеж

У португальському регіоні Авейру на південному заході країни підтвердили загибель двох людей у результаті лісових пожеж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.

У Національному управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Португалії (ANEPC) заявили, що одна людина загинула від опіків у муніципалітеті Север-ду-Вога, інша – від серцевого нападу в муніципалітеті Албергарія-а-Велья.

Пізніше стало відомо, що другим загиблим є 28-річний громадянин Бразилії, який був співробітником лісової компанії і потрапив у вогонь після того, як намагався відновити техніку.

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У результаті пожеж чотири людини також отримали поранення. Троє з них перебувають у лікарні в Авейру, а четверту – перевели до університетської лікарні муніципалітету Коїмбра.

Для приборкання пожеж, що в останні дні розгорілись на території Авейру, Португалія залучила 1200 рятувальників, 391 одиницю техніки та 12 гелікоптерів.

Крім того, Європейський Союз на запит португальського уряду терміново мобілізував вісім літаків для гасіння пожеж.