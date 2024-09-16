ЄС скеровує до Португалії літаки для боротьби з лісовими пожежами

Європейський Союз відправить Португалії пожежні літаки у відповідь на її запит для гасіння лісових пожеж.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

За словами глави Єврокомісії, ЄС "терміново залучає вісім пожежних літаків" через Механізм цивільного захисту, щоб допомогти португальським рятувальникам.

"Дякую Франції, Греції, Італії та Іспанії за їхню швидку реакцію. Це найкращий прояв солідарності ЄС", – додала вона.

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The EU stands with Portugal as it battles major wildfires.



We are urgently mobilising 8 firefighting planes via our Civil Protection Mechanism to help local first responders.



I thank France, Greece, Italy and Spain for their rapid reaction.

This is EU solidarity at its best. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2024

Понад 800 португальських пожежників борються з кількома пожежами в північно-західному районі Авейру. Через вогонь поліція перекрила зокрема ділянку головної магістралі між столицею Лісабоном і Порту, і евакуювала кілька сіл.

Уряд Португалії з огляду на це звернувся до Європейської комісії з проханням надати додаткові літаки в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Поки в Португалії борються з лісовими пожежами, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 16 людей.