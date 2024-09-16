В португальском регионе Авейру на юго-западе страны подтвердили гибель двух человек в результате лесных пожаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

В Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Португалии (ANEPC) заявили, что один человек погиб от ожогов в муниципалитете Север-ду-Вога, другой – от сердечного приступа в муниципалитете Албергария-а-Велья.

Позже стало известно, что вторым погибшим является 28-летний гражданин Бразилии, который был сотрудником лесной компании и попал в огонь после того, как пытался восстановить технику.

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В результате пожаров четыре человека также получили ранения. Трое из них находятся в больнице в Авейру, а четвертого – перевели в университетскую больницу муниципалитета Коимбра.

Для укрощения пожаров, которые в последние дни разгорелись на территории Авейру, Португалия привлекла 1200 спасателей, 391 единицу техники и 12 вертолетов.

Кроме того, Европейский Союз по запросу португальского правительства срочно мобилизовал восемь самолетов для тушения пожаров.