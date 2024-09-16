Швеція хоче взяти на себе командування військами НАТО у Фінляндії

Швеція готова взяти на себе командування передовими сухопутними військами НАТО, які розмістять у Фінляндії, ці підрозділи відповідатимуть за операції мирного часу.

Про це на пресконференції в Стокгольмі повідомили міністр оборони Швеції Пол Йонсон і його фінський колега Антті Хяккянен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"Тут на півночі у нас спільна сфера безпеки, тому це природно, що наша оборонна співпраця зі Швецією протягом багатьох років була схожа на оборонний союз.

У нас спільний оперативний план, спільні матеріали, збройні сили, а командування перебуває в тісній взаємодії", – заявив Хяккянен.

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Міністр оборони висловив задоволення тим, що Швеція візьме на себе відповідальність за війська у Фінляндії. Йонсон, зі свого боку, уточнив, що питання перебуває на стадії планування і все ще обговорюється всередині НАТО. Крім того, уряд Швеції має обговорити його в парламенті.

Шведські ЗМІ повідомили, що військових відправлять у північні регіони або в Лапландію. Хяккянен не став підтверджувати цю інформацію. Він також не став коментувати, про яку кількість військових ідеться

Чисельність військ ще не оприлюднена, але, за даними Yle, йдеться про кілька сотень або тисяч осіб, як і в інших країнах.

Наприкінці серпня стало відомо, що Фінляндія офіційно підтвердила, що веде пере переговори з кількома країнами-членами Північноатлантичного альянсу про розгортання їхніх військ на фінській території.

У Гельсінкі очікують, що дискусії стосовно цього питання триватимуть восени та взимку, а наступна зустріч міністрів оборони країн НАТО, де може бути ухвалене рішення, відбудеться в лютому 2025 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Фінляндії базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО.