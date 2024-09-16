Швеция хочет взять на себя командование войсками НАТО в Финляндии

Швеция готова взять на себя командование передовыми сухопутными войсками НАТО, которые разместят в Финляндии, эти подразделения будут отвечать за операции мирного времени.

Об этом на пресс-конференции в Стокгольме сообщили министр обороны Швеции Пол Йонсон и его финский коллега Антти Хяккянен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Здесь на севере у нас общая сфера безопасности, поэтому это естественно, что наше оборонное сотрудничество со Швецией в течение многих лет было похоже на оборонный союз.

У нас общий оперативный план, общие материалы, вооруженные силы, а командование находится в тесном взаимодействии", – заявил Хяккянен.

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Министр обороны выразил удовлетворение тем, что Швеция возьмет на себя ответственность за войска в Финляндии. Йонсон, со своей стороны, уточнил, что вопрос находится на стадии планирования и все еще обсуждается внутри НАТО. Кроме того, правительство Швеции должно обсудить его в парламенте.

Шведские СМИ сообщили, что военных отправят в северные регионы или в Лапландию. Хяккянен не стал подтверждать эту информацию. Он также не стал комментировать, о каком количестве военных идет речь

Численность войск еще не обнародована, но, по данным Yle, речь идет о нескольких сотнях или тысячах человек, как и в других странах.

В конце августа стало известно, что Финляндия официально подтвердила, что ведет переговоры с несколькими странами-членами Североатлантического альянса о развертывании их войск на финской территории.

В Хельсинки ожидают, что дискуссии по этому вопросу будут продолжаться осенью и зимой, а следующая встреча министров обороны стран НАТО, где может быть принято решение, состоится в феврале 2025 года.

Напомним, ранее стало известно, что в Финляндии будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО.