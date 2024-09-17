У США затримали росіянина за контрабанду технологій для безпілотників до РФ

У США затримали росіянина Дениса Постового за звинуваченням у порушенні експортних обмежень, відмиванні грошей та незаконному постачанні до Росії мікроелектроніки подвійного і військового призначення.

Про це повідомило Міністерство юстиції США, передає "Європейська правда".

Як розповіли у Мін’юсті США, 44-річний звинувачений жив у місті Сарасота (штат Флорида), а принаймні з лютого 2022 року закуповував і незаконно експортував зі США електронні компоненти, які можна використовувати при виробництві безпілотників.

За версією слідства, чоловік керував мережею компаній у Росії, Гонконгу й інших країнах.

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Як зазначили у відомстві, звинувачений вказував хибну інформацію в експортних документах і надсилав мікроелектроніку до Росії через інші країни, зокрема через Гонконг і Швейцарію.

Прокурор Метью Ґрейвс заявив, що Постовий "брехав про кінцевий пункт призначення техніки, яку відправляв, і використовував проміжні пункти призначення, щоб приховати незаконну діяльність".

У вересні минулого року повідомляли, що США арештували громадянина Росії Максима Марченка за звинуваченням у сприянні контрабанді американської електроніки подвійного призначення до РФ.

У липні 2024 року у США на три роки ув'язнення засудили Марченка за сприяння контрабанді американської електроніки подвійного призначення до РФ.

Того ж місяця у суді Нью-Йорка визнали свою провину двоє підозрюваних у співпраці з підсанкційними російськими компаніями, які допомагали постачати їм заборонені компоненти для зброї – 53-річний Салімджон Насріддінов і 38-річний Ніколай Гольцев.