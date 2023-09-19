США арештували росіянина, який передавав електроніку подвійного призначення до РФ

Сполучені Штати арештували громадянина Росії Максима Марченка за звинуваченням у сприянні контрабанді американської електроніки подвійного призначення до РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство юстиції США.

Марченка звинувачують у тому, що він допомагав керувати мережею закупівель для отримання мікроелектроніки подвійного призначення, яка може використовуватися у військових цілях, від американської компанії для відправки в Росію.

Прокурор Деміан Вільямс стверджує, що роль Марченка в цій схемі полягала у підтримці підставних компаній у Гонконзі, які використовувались для оплати американським компаніям за їхні технології.

Згідно з судовими документами, мережа займалася контрабандою мікродисплеїв, які могли використовуватися для військових прицілів, приладів нічного бачення, тепловізорів та інших систем озброєнь.

Обвинувачений був заарештований у понеділок і перебуває під вартою.

Напередодні у Фінляндії повітовий суд Східної Уусімаа взяв під варту бізнесмена Габріеля Теміна, якого підозрюють у порушенні санкційних правил з обтяжувальними обставинами.

Раніше Міністерство фінансів США в межах останнього оголошеного пакета санкцій проти військово-промислового комплексу також запровадило обмеження щодо закордонних компаній, які допомагали РФ із імпортом технологій.

Загалом до санкційного списку Міністерства фінансів США додались майже 100 фізичних та юридичних осіб. Державний департамент США окремо запровадив візові обмеження проти понад 70 росіян.