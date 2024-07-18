У США засудили на 3 роки росіянина, який передавав до РФ електроніку подвійного призначення

У Сполучених Штатах на три роки ув'язнення засудили громадянина Росії Максима Марченка за сприяння контрабанді американської електроніки подвійного призначення до РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Марченко брав участь у мережі незаконних закупівель, яка після повномасштабного вторгнення Росії в Україну незаконно закуповувала велику кількість мікродисплеїв OLED подвійного призначення для кінцевих споживачів у РФ.

Засуджений проживав у Гонконзі, де разом із двома співучасниками керував кількома місцевими підставними компаніями.

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"Ця мережа закупівель шахрайським шляхом отримувала від американських дистриб'юторів велику кількість мікроелектроніки подвійного призначення військового класу, зокрема мікродисплеїв OLED, для російських кінцевих споживачів", – йдеться в повідомленні відомства.

Як заявив Мін'юст США, технології, які Марченко та його спільники придбали шахрайським шляхом, мають важливе військове застосування, наприклад, у прицілах, окулярах нічного бачення, тепловізорах та інших системах озброєння.

У вересні минулого року повідомляли, що США арештували Марченка за звинуваченням у сприянні контрабанді американської електроніки подвійного призначення до РФ.

Напередодні суд у Німеччині засудив громадянина ФРН з подвійним німецько-російським громадянством до шести років та дев'яти місяців ув'язнення за продаж електроніки російським компаніям для військового використання всупереч санкціям.

Нещодавно бізнесмен російського походження Владімір Ліхутін став першим жителем Чехії, офіційно засудженим за порушення антиросійських санкцій.