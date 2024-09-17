В США задержали россиянина за контрабанду технологий для беспилотников в РФ

В США задержали россиянина Дениса Постового по обвинению в нарушении экспортных ограничений, отмывании денег и незаконной поставке в Россию микроэлектроники двойного и военного назначения.

Об этом сообщило Министерство юстиции США, передает "Европейская правда".

Как рассказали в Минюсте США, 44-летний обвиняемый жил в городе Сарасота (штат Флорида), а по крайней мере с февраля 2022 года закупал и незаконно экспортировал из США электронные компоненты, которые можно использовать при производстве беспилотников.

По версии следствия, мужчина руководил сетью компаний в России, Гонконге и других странах.

Реклама:

Как отметили в ведомстве, обвиняемый указывал ложную информацию в экспортных документах и отправлял микроэлектронику в Россию, в том числе через Гонконг и Швейцарию.

Прокурор Мэтью Грейвс заявил, что Постовой "лгал о конечном пункте назначения техники, которую отправлял, и использовал промежуточные пункты назначения, чтобы скрыть незаконную деятельность".

В сентябре прошлого года сообщалось, что США арестовали гражданина России Максима Марченко по обвинению в содействии контрабанде американской электроники двойного назначения в РФ.

В июле 2024 года в США на три года заключения осудили Марченко за содействие контрабанде американской электроники двойного назначения в РФ.

В том же месяце в суде Нью-Йорка признали свою вину двое подозреваемых в сотрудничестве с подсанкционными российскими компаниями, которые помогали поставлять им запрещенные компоненты для оружия – 53-летний Салимджон Насриддинов и 38-летний Николай Гольцев.