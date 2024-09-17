Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що віддасть портфель єврокомісара з питань розширення та відновлення України представниці Словенії Марті Кос, а не, як очікувалось, латвійцю Валдісу Домбровскісу.

Про це фон дер Ляєн сказала, представляючи свою нову комісію у Європарламенті у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн відзначила, що процес офіційного висунення Марти Кос на пост єврокомісара від Словенії ще триває.

"Вона буде комісаром з розширення, також відповідальною за східне сусідство, і вона працюватиме над підтримкою України та продовжуватиме роботу з відновлення та підтримуватиме країни-кандидати, аби підготувати їх до вступу", – сказала фон дер Ляєн.

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Раніше прогнозували, що цей портфель отримає представник Латвії, досвідчений єврокомісар Валдіс Домбровскіс.

Однією з перепон для делегування цього портфеля Домбровскісу стала занадто висока концентрація зовнішньополітичних повноважень у представників держав Балтії, зважаючи на те, що естонка Кая Каллас очолить зовнішньополітичну службу ЄС, а литовець Андрюс Кубілюс має стати комісаром з питань оборони та космосу.

Також свою роль могло зіграти те, що торги зі Словенією щодо висунення жінки до Єврокомісії від цієї країни велися до останнього, і аргументи сторін у цьому діалозі не були публічними.

Як відомо, для фон дер Ляєн було дуже важливо виправити гендерний дисбаланс у новій комісії, залучивши більше жінок-комісарів. Деталі – у статті: 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.