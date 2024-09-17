Фон дер Ляйен поменяла кандидата в комиссары по расширению – портфель не дадут Домбровскису

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что отдаст портфель еврокомиссара по вопросам расширения и восстановления Украины представительнице Словении Марте Кос, а не латвийцу Валдису Домбровскису, как ожидалось.

Об этом фон дер Ляйен сказала, представляя новую комиссию в Европарламенте во вторник, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что процесс официального выдвижения Марты Кос на пост еврокомиссара от Словении еще продолжается.

"Она будет комиссаром по расширению, также ответственной за восточное соседство, и она будет работать над поддержкой Украины и продолжать работу по восстановлению и поддерживать страны-кандидаты, чтобы подготовить их к вступлению", – сказала фон дер Ляйен.

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Ранее прогнозировали, что этот портфель получит представитель Латвии, опытный еврокомиссар Валдис Домбровскис.

Одним из препятствий для делегирования этого портфеля Домбровскису стала слишком высокая концентрация внешнеполитических полномочий у представителей стран Балтии, учитывая то, что эстонка Кая Каллас возглавит внешнеполитическую службу ЕС, а литовец Андрюс Кубилюс должен стать комиссаром по вопросам обороны и космоса.

Также свою роль могло сыграть то, что торги со Словенией по поводу выдвижения женщины в Еврокомиссию от этой страны велись до последнего, и аргументы сторон в этом диалоге не были публичными.

Как известно, для фон дер Ляйен было очень важно исправить гендерный дисбаланс в новой комиссии, привлекая больше женщин-комиссаров. Детали – в статье: 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.