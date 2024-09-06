Словенія змінює кандидата в єврокомісари після заклику номінувати жінок

Кандидат у єврокомісари від Словенії Томаж Весел вирішив зняти свою кандидатуру на тлі заклику голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн номінувати більше жінок для роботи у виконавчому органі ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє словенський портал Delo.

Прем'єр-міністр Роберт Голоб у п’ятницю прийняв Весела, який повідомив, що "знімає свою кандидатуру через розбіжності в поглядах на майбутній склад Єврокомісії, які виникли в результаті розмови між ним і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн".

Весел подякував прем’єру Словенії за довіру і побажав країні "отримати хороший і впливовий портфель" у Єврокомісії.

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Своєю чергою Голоб уже провів переговори з партнерами по коаліції "для здійснення подальших кроків у призначенні нового єврокомісара". Рішення мають ухвалити до початку наступного тижня, аби встигнути з процедурою призначення Єврокомісії.

Однією з кандидаток, яку Словенія може номінувати в єврокомісари, називається колишня дипломатка Марта Кос, пов’язана з партією прем’єр-міністра.

Раніше Politico повідомило, що Урсула фон дер Ляєн чинить тиск на країни ЄС, щоб вони номінували жінок до наступного складу Єврокомісії, оскільки вона прагне уникнути потенційного приниження, пов'язаного з представленням команди, в якій домінують чоловіки.

Після цього Румунія погодилася замінити запропонованого нею кандидата-чоловіка на жінку.