Лідера словацької опозиції усунули з поста віцеспікера парламенту

Партії словацької урядової коаліції звільнили лідера опозиційної "Прогресивної Словаччини" Міхала Шимечку з посади віцеспікера парламенту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

На таємному голосуванні 76 зі 150 депутатів підтримали пропозицію про його відкликання, троє депутатів від коаліційного "Гласу" були проти.

Усунення з посади було ініційоване коаліційними партіями Smer і SNS. Коаліція хотіла усунути Шимечку, оскільки він нібито захищав фінансові інтереси своєї сім'ї, організовуючи протести. За словами депутатів двох коаліційних партій, неурядові організації, в яких працюють члени сім'ї Шимечки, отримують субсидії.

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Шимечка вже відреагував на це рішення. Він написав у соціальній мережі: "Пане Фіцо, ви можете звільнити віцеспікера парламенту, але ви не можете звільнити лідера опозиції. Я з нетерпінням чекаю перемоги над вами на виборах. Тепер у мене є для цього ще кілька годин на день".

Голова "Прогресивної Словаччини" неодноразово відкидав претензії коаліції.

Опозиційні партії не брали участі в голосуванні на знак протесту проти дій коаліції. Міхал Шимечка у вівторок вранці назвав цю ініціативу фарсом.

Нагадаємо, наприкінці серпня перевірка систем оповіщення у містечках довкола міста Банська Бистриця спровокувала питання через те, що з гучномовців пролунав фрагмент радіоефіру з критикою від прем’єра Роберта Фіцо на адресу опозиційного лідера.

Фіцо критикував Шимечку, нібито опозиціонер ініціює протести задля захисту фінансових інтересів родини та обіцяв ініціювати його усунення з посади віцеспікера парламенту.

У "Прогресивній Словаччині" тоді відреагували словами, що Фіцо та його уряд "діють як комуністи", коли починають атакувати родину політичних суперників.

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