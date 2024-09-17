Лидера словацкой оппозиции отстранили с поста вице-спикера парламента

Партии словацкой правительственной коалиции уволили лидера оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Михала Шимечку с должности вице-спикера парламента.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

На тайном голосовании 76 из 150 депутатов поддержали предложение о его отзыве, трое депутатов от "Гласа" были против.

Отстранение от должности было инициировано коалиционными партиями Smer и SNS. Коалиция хотела отстранить Шимечку, поскольку он якобы защищал финансовые интересы своей семьи, организуя протесты. По словам депутатов двух коалиционных партий, субсидии получают неправительственные организации, в которых работают члены семьи Шимечки.

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Шимечка уже отреагировал на это решение. Он написал в социальной сети: "Господин Фицо, вы можете уволить вице-спикера парламента, но вы не можете уволить лидера оппозиции. Я с нетерпением жду победы над вами на выборах. Теперь у меня есть для этого еще несколько часов в день".

Председатель "Прогрессивной Словакии" неоднократно отвергал претензии коалиции.

Оппозиционные партии не участвовали в голосовании в знак протеста против действий коалиции. Михал Шимечка во вторник утром назвал эту инициативу фарсом.

Напомним, в конце августа проверка систем оповещения в городках вокруг города Банска Быстрица спровоцировала вопрос из-за того, что из громкоговорителей прозвучал фрагмент радиоэфира с критикой от премьера Роберта Фицо в адрес оппозиционного лидера.

Фицо критиковал Михала Шимечку, якобы он инициирует протесты для защиты финансовых интересов семьи и обещал инициировать его отстранение от должности вице-спикера парламента.

В "Прогрессивной Словакии" тогда отреагировали словами, что Фицо и его правительство "действуют как коммунисты", когда начинают атаковать семью политических соперников.

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