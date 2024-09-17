У Греції урочисто презентували нову сучасну підсвітку храму Посейдона

У Греції в понеділок увечері відбулася офіційна церемонія відкриття сучасного освітлення стародавнього храму Посейдона на мисі Суніо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Церемонію відкрив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у присутності міністерки культури Ліни Мендоні та гостей з Греції і з-за кордону.

фото Ekathimerini

"Ми не просто захоплюємося минулим цього дорогоцінного скарбу, ми також святкуємо його світле майбутнє", – заявив прем'єр-міністр, стоячи перед культовим храмом, що потопав у яскравому сяйві. Ця подія стала кульмінацією 20-річного проєкту з ревіталізації, що вдихнув нове життя в споруду, яка тисячоліттями була символом грецької спадщини і стійкості.

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Церемонію супроводжували мелодії грецького композитора Ставроса Ксархакоса.

Загалом 38 нових світлодіодних світильників були розміщені на північ і південь від храму, а також по периметру святилища і внутрішній стороні стіни, яка його визначає.

Храм 5 століття до н.е. був освітлений у 2004 році до Олімпійських ігор в Афінах, але ця підсвітка вже застаріла і постраждала від руйнівного впливу часу.

Нагадаємо, на початку року Кіріакос Міцотакіс, через кілька місяців після дипломатичної сварки з Британією, повторно закликав Лондон повернути мармурові скульптури Парфенону з Британського музею до Афін.

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