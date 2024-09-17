В Греции торжественно презентовали новую современную подсветку храма Посейдона

В Греции в понедельник вечером состоялась официальная церемония открытия современного освещения древнего храма Посейдона на мысе Сунио.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Церемонию открыл премьер-министр Кириакос Мицотакис в присутствии министра культуры Лины Мендони и гостей из Греции и из-за рубежа.

"Мы не просто восхищаемся прошлым этого драгоценного сокровища, мы также празднуем его светлое будущее", – заявил премьер-министр, стоя перед культовым храмом, утопающим в ярком сиянии. Это событие стало кульминацией 20-летнего проекта по ревитализации, вдохнувшего новую жизнь в сооружение, которое тысячелетиями было символом греческого наследия и стойкости.

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Церемонию сопровождали мелодии греческого композитора Ставроса Ксархакоса.

В общей сложности 38 новых светодиодных светильников были размещены к северу и югу от храма, а также по периметру святилища и внутренней стороне стены, которая его определяет.

Храм 5 века до н.э. был освещен в 2004 году к Олимпийским играм в Афинах, но эта подсветка уже устарела и пострадала от разрушительного воздействия времени.

Напомним, в начале года Кириакос Мицотакис, через несколько месяцев после дипломатической ссоры с Британией, повторно призвал Лондон вернуть мраморные скульптуры Парфенона из Британского музея в Афины.

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