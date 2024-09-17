Швеція хоче збільшити оборонні витрати до 2,4% ВВП, зокрема для допомоги Україні

Уряд Швеції у вівторок, 17 вересня, запропонував різко збільшити оборонний бюджет протягом 2025-2030 років для виконання показника НАТО у 2% ВВП витрат на оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба шведського уряду.

Пропозиція уряду на чолі з прем’єром Ульфом Крістерссоном передбачає збільшення витрат на оборону у 2025 році на 10%, або на 13 мільярдів шведських крон (1,14 мільярда євро). У разі схвалення парламентом це означатиме, що наступного року Швеція витратить 2,4% ВВП на оборону.

Крім того, протягом 2025-2030 років шведський уряд пропонує збільшити оборонні витрати на понад 170 мільярдів шведських крон, що дозволить країні вийти на показник у 2,6% ВВП у 2028 році.

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"Ситуація з безпекою вимагає сильнішої оборони. Війна Росії проти України є визначальним фактором безпеки в сусідніх зі Швецією країнах", – констатується в повідомленні.

Додаткові витрати, як пояснює уряд Швеції, дозволять підвищити оперативні спроможності Збройних сил Швеції, посилити її внесок в операції НАТО, а також "забезпечити більш амбітну та довгострокову підтримку України".

"Наприклад, це дозволить фінансувати багатонаціональну коаліцію сил і засобів, яка була створена для підтримки України з метою допомогти задовольнити її потреби в матеріально-технічних засобах, боєприпасах тощо", – кажуть в уряді Швеції.

Пропозиція, погоджена партіями коаліції, ще має бути схвалена парламентом Швеції.

Раніше у шведському уряді також говорили про намір подвоїти бюджет на цивільну оборону протягом наступних трьох років, щоб бути готовими до воєнного часу.

На початку вересня Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на понад 400 мільйонів євро.