Швеция хочет увеличить оборонные расходы до 2,4% ВВП, в том числе для помощи Украине

Правительство Швеции во вторник, 17 сентября, предложило резко увеличить оборонный бюджет в течение 2025-2030 годов для выполнения показателя НАТО в 2% ВВП расходов на оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба шведского правительства.

Предложение правительства во главе с премьером Ульфом Кристерссоном предусматривает увеличение расходов на оборону в 2025 году на 10%, или на 13 миллиардов шведских крон (1,14 миллиарда евро). В случае одобрения парламентом это будет означать, что в следующем году Швеция потратит 2,4% ВВП на оборону.

Кроме того, в течение 2025-2030 годов шведское правительство предлагает увеличить оборонные расходы на более 170 миллиардов шведских крон, что позволит стране выйти на показатель в 2,6% ВВП в 2028 году.

Реклама:

"Ситуация с безопасностью требует более сильной обороны. Война России против Украины является определяющим фактором безопасности в соседних со Швецией странах", – констатируется в сообщении.

Дополнительные расходы, как объясняет правительство Швеции, позволят повысить оперативные способности Вооруженных сил Швеции, усилить ее вклад в операции НАТО, а также "обеспечить более амбициозную и долгосрочную поддержку Украины".

"Например, это позволит финансировать многонациональную коалицию сил и средств, которая была создана для поддержки Украины с целью помочь удовлетворить ее потребности в материально-технических средствах, боеприпасах и т.д.", – говорят в правительстве Швеции.

Предложение, согласованное партиями коалиции, еще должно быть одобрено парламентом Швеции.

Ранее в шведском правительстве также говорили о намерении удвоить бюджет на гражданскую оборону в течение следующих трех лет, чтобы быть готовыми к военному времени.

В начале сентября Швеция анонсировала новый пакет военной помощи Украине на более 400 миллионов евро.