Швеція хоче подвоїти витрати на цивільну оборону, щоб бути готовою до війни

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив про наміри подвоїти бюджет на цивільну оборону протягом наступних трьох років, щоб країна була готовою до воєнного часу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство ТТ.

Якщо у 2024 році Швеція витратить близько 6,5 мільярдів шведських крон на розбудову цивільної оборони, то у 2025-му уряд пропонує збільшити ці витрати до 8,5 мільярдів шведських крон, а з 2028-го – до 15 мільярдів шведських крон.

"Ми представляємо найбільші інвестиції в цивільну оборону з часів закінчення холодної війни", – пояснив він.

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Більша частина витрат піде на шість пріоритетних сфер: охорону здоров'я, транспорт, постачання продовольства, енергопостачання, захист цивільного населення, а також телекомунікації та поштові послуги.

Серед них – збільшення запасів основних лікарських засобів, створення запасів на випадок надзвичайних ситуацій, покращення ремонтної готовності, забезпечення функціонування щогл мобільного зв'язку під час перебоїв у роботі та відновлення притулків.

"Це пріоритетність того, що є важливим для побудови сильного і стійкого суспільства, щоб бути здатним підготувати суспільство до війни, якщо станеться найгірше", – пояснив міністр цивільної оборони Швеції.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція відмовилась від позаблоковості та стала членом НАТО, а також суттєво підвищила витрати на оборону.

На початку року Карл-Оскар Болін та головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

Тоді ж у Швеції відновили цивільну службу за призовом – уперше з 1990-х років.