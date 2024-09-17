У МЗС після перестановок у Єврокомісії не очікують змін у політиці щодо України

Україна розраховує, що новий склад Європейської комісії, представлений Урсулою фон дер Ляєн, не змінить рівня співпраці та взаємин, які вже склались між Києвом та Брюсселем.

Про це на брифінгу у вівторок, 17 вересня, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

Представник МЗС наголосив, що Україна підтримувала й підтримує "дуже добрий контакт" із ЄС та Європейською комісією.

"І ми впевнені, що під керівництвом Урсули фон дер Ляєн ця Комісія залишиться вкрай відкритою до співпраці, дуже дружньою і в тісному контакті з Україною. У нас немає щодо цього жодних сумнівів", – додав він.

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Тихий зазначив, що утримається від коментування конкретних призначень, зокрема комісарки з питань розширення Марти Кос, яка представляє Словенію, але наголосив, що позиція України стосовно військової допомоги Заходу "не змінилась".

"Україна захищає себе відповідно до Статті 51 Статуту ООН проти незаконної та невиправданої агресії Росії, й ми маємо повне моральне та юридичне право отримувати військову допомогу. І ми, звісно, пояснюємо всім нашим закордонним партнерам, що це цілком законно і це щось, що повинно продовжуватись", – сказав речник МЗС.

Він не уточнив, що саме має на увазі, але після номінування Кос у соцмережах згадали її інтерв’ю від березня 2022 року, в якому вона критикує "проамериканську політику" Словенії та закликає "не зачиняти двері" перед Росією.

У вівторок глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що віддасть портфель єврокомісара з питань розширення та відновлення України представниці Словенії Марті Кос, а не, як очікувалось, латвійцю Валдісу Домбровскісу.

У нинішньому складі виконавчого органу ЄС за розширення відповідальний угорець Олівер Варгеї, якого неодноразово критикували за роботу на цій посаді.

Як відомо, для фон дер Ляєн було дуже важливо виправити гендерний дисбаланс у новій комісії, залучивши більше жінок-комісарів. Деталі – у статті: 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.