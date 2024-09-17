В МИД после перестановок в Еврокомиссии не ожидают изменений в политике в отношении Украины

Украина рассчитывает, что новый состав Европейской комиссии, представленный Урсулой фон дер Ляйен, не изменит уровня сотрудничества и отношений, которые уже сложились между Киевом и Брюсселем.

Об этом на брифинге во вторник, 17 сентября, заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

Представитель МИД подчеркнул, что Украина поддерживала и поддерживает "очень хороший контакт" с ЕС и Европейской комиссией.

"И мы уверены, что под руководством Урсулы фон дер Ляйен эта Комиссия останется крайне открытой к сотрудничеству, очень дружественной и в тесном контакте с Украиной. У нас нет на этот счет никаких сомнений", – добавил он.

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Тихий отметил, что воздержится от комментирования конкретных назначений, в частности комиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая представляет Словению, но подчеркнул, что позиция Украины относительно военной помощи Запада "не изменилась".

"Украина защищает себя в соответствии со статьей 51 Устава ООН против незаконной и неоправданной агрессии России, и мы имеем полное моральное и юридическое право получать военную помощь. И мы, конечно, объясняем всем нашим зарубежным партнерам, что это вполне законно и это то, что должно продолжаться", – сказал представитель МИД.

Он не уточнил, что именно имеет в виду, но после номинирования Кос в соцсетях вспомнили ее интервью от марта 2022 года, в котором она критикует "проамериканскую политику" Словении и призывает "не закрывать двери" перед Россией.

Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что отдаст портфель еврокомиссара по вопросам расширения и восстановления Украины представительнице Словении Марте Кос, а не, как ожидалось, латвийцу Валдису Домбровскису.

В нынешнем составе исполнительного органа ЕС за расширение ответственный венгр Оливер Варгеи, которого неоднократно критиковали за работу на этой должности.

Как известно, для фон дер Ляйен было очень важно исправить гендерный дисбаланс в новой комиссии, привлекая больше женщин-комиссаров. Детали – в статье: 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.