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Італія анонсувала поставку SAMP/T Україні до кінця вересня

Новини — Вівторок, 17 вересня 2024, 21:31 — Олег Павлюк

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна отримає обіцяний зенітно-ракетний комплекс SAMP/T до кінця вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

На європейській конференції, присвяченій виробництву засобів протиповітряної оборони, Крозетто оголосив, що "до кінця місяця новий зенітний комплекс SAMP/T буде доставлений в Україну".

"Ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки", – підкреслив він.

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Про те, що Україна отримає систему ППО SAMP/T, стало офіційно відомо ще у червні. Минулого тижня глави МЗС України та Італії обговорювали новий італійський пакет військової допомоги.

Україна отримала першу систему SAMP/T, також відому як MAMBA, у 2023 році. Ця франко-італійська батарея може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно – і це також єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети.

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