Сибіга обговорив з очільником МЗС Італії новий пакет допомоги і посилення ППО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з італійським колегою Антоніо Таяні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).

Сибіга зазначив, що подякував Таяні за роботу Італії як головуючої країни у "Групі семи" та за надану Україні допомогу.

Friendly call with @Antonio_Tajani. Thanked Italy for its strong G7 Presidency and support for Ukraine. Discussed the expediting of Italy’s next military aid package and the strengthening of Ukraine’s air shield. I also expressed our interest in decommissioned Italian equipment.

