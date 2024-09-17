"Друг України" Кубілюс розповів, що робитиме на посаді єврокомісара з оборони

Експрем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, якого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висунула на посаду комісара з питань оборони, прагне сприяти готовності держав-членів до оборони.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю LRT.

Кубілюс заявив, що з його портфелем – комісара з питань оборони і космосу – пов'язана "величезна відповідальність" за те, щоб ЄС і його держави-члени "були настільки підготовлені з погляду ресурсів для власної оборони, щоб Путін, безумовно, навіть не наважився б подумати про те, щоб спрямувати будь-яку агресію".

Він зазначив, що НАТО і його країни-члени мають оборонні плани, "але Європейський Союз може допомогти країнам-членам і, водночас, НАТО зміцнити ресурсну базу".

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"Це військова техніка, вся логістика, військовий транзит і, в рівній мірі, ресурс військової промисловості, який стає особливо важливим як постійний ресурс, який може допомогти протистояти тривалій агресії і тривалій війні, яку зараз переживає Україна", – пояснив Кубілюс.

Литовець також зазначив, що одним із пріоритетів Євросоюзу мають бути інвестиції у власне оборонне виробництво, аби виправити ситуацію, за якої лише 20% продукції європейської оборонної промисловості закуповується країнами ЄС.

Як стало відомо у вівторок, представник Литви, "друг України" Андрюс Кубілюс призначений на нову посаду комісара з питань оборони і космосу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Кубілюс працюватиме над "розвитком оборонного союзу та підсиленням нашої інвестиційної та промислової спроможності".

Посада єврокомісара з питань оборони в ЄС створюється вперше.

Про те, як готували новий склад Єврокомісії, "ЄвроПравда" розповідала у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.