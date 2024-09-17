"Друг Украины" Кубилюс рассказал, что будет делать на посту еврокомиссара по обороне

Экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, которого президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула на должность комиссара по вопросам обороны, стремится способствовать готовности государств-членов к обороне.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью LRT.

Кубилюс заявил, что с его портфелем – комиссара по вопросам обороны и космоса – связана "огромная ответственность" за то, чтобы ЕС и его государства-члены "были настолько подготовлены с точки зрения ресурсов для собственной обороны, чтобы Путин, безусловно, даже не решился бы подумать о том, чтобы направить любую агрессию".

Он отметил, что НАТО и его страны-члены имеют оборонные планы, "но Европейский Союз может помочь странам-членам и одновременно НАТО укрепить ресурсную базу".

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"Это военная техника, вся логистика, военный транзит и, в равной степени, ресурс военной промышленности, который становится особенно важным как постоянный ресурс, который может помочь противостоять длительной агрессии и длительной войне, которую сейчас переживает Украина", – пояснил Кубилюс.

Литовец также отметил, что одним из приоритетов Евросоюза должны быть инвестиции в собственное оборонное производство, чтобы исправить ситуацию, при которой только 20% продукции европейской оборонной промышленности закупается странами ЕС.

Как стало известно во вторник, представитель Литвы, "друг Украины" Андрюс Кубилюс назначен на новую должность комиссара по вопросам обороны и космоса.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Кубилюс будет работать над "развитием оборонного союза и усилением нашей инвестиционной и промышленной способности".

Должность еврокомиссара по вопросам обороны в ЕС создается впервые.

О том, как готовили новый состав Еврокомиссии, "ЕвроПравда" рассказывала в статье 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.