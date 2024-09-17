Президентка Єврокомісії оголосила розподіл портфелів між країнами й кандидатами

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, як планує розподілити портфелі єврокомісарів між кандидатами різних країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона оголосила на пресконференції у Брюсселі.

Урсула фон дер Ляєн розповіла про визначену нею структуру Єврокомісії та розподіл посад віцепрезидентів і профільних єврокомісарів, серед яких декілька мають особливу вагу для України.

Every member of my team will bring in their own experience and perspectives on Europe.



Together, we will be one team, working towards one common goal.



To make Europe stronger. pic.twitter.com/xIvDNv4C7t Реклама: September 17, 2024

Ключовий для України портфель єврокомісара з розширення отримала представниця Словенії Марта Кос, вона буде відповідати також за співпрацю зі східними сусідами ЄС.

"Вона продовжить роботу над підтримкою України, продовженням відбудови та підтримкою країн-кандидатів на шляху до вступу", – зазначила фон дер Ляєн.

Представнику Словаччини (потенційно проблемної країни для України) Марошу Шефчовичу доручили новий портфель єврокомісара з торговельної та економічної безпеки, міжінституційних відносин та прозорості.

Представник Латвії Валдіс Домбровскіс призначений єврокомісаром з питань економіки та продуктивності. Спершу були сподівання, що він може отримати портфель комісара з питань розширення.

Представник Литви, "друг України" Андрюс Кубілюс призначений на нову посаду комісара з питань оборони і космосу.

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