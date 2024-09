Президентка Єврокомісії оголосила розподіл портфелів між країнами й кандидатами

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, як планує розподілити портфелі єврокомісарів між кандидатами різних країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона оголосила на пресконференції у Брюсселі.

Урсула фон дер Ляєн розповіла про визначену нею структуру Єврокомісії та розподіл посад віцепрезидентів і профільних єврокомісарів, серед яких декілька мають особливу вагу для України.

Every member of my team will bring in their own experience and perspectives on Europe.



Together, we will be one team, working towards one common goal.



To make Europe stronger. pic.twitter.com/xIvDNv4C7t

