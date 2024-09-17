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Президентка Єврокомісії оголосила розподіл портфелів між країнами й кандидатами

Новини — Вівторок, 17 вересня 2024, 11:44

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, як планує розподілити портфелі єврокомісарів між кандидатами різних країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона оголосила на пресконференції у Брюсселі. 

Урсула фон дер Ляєн розповіла про визначену нею структуру Єврокомісії та розподіл посад віцепрезидентів і профільних єврокомісарів, серед яких декілька мають особливу вагу для України.

Ключовий для України портфель єврокомісара з розширення отримала представниця Словенії Марта Кос, вона буде відповідати також за співпрацю зі східними сусідами ЄС.

"Вона продовжить роботу над підтримкою України, продовженням відбудови та підтримкою країн-кандидатів на шляху до вступу", – зазначила фон дер Ляєн.

Представнику Словаччини (потенційно проблемної країни для України) Марошу Шефчовичу доручили новий портфель єврокомісара з торговельної та економічної безпеки, міжінституційних відносин та прозорості. 

Представник Латвії Валдіс Домбровскіс призначений єврокомісаром з питань економіки та продуктивності. Спершу були сподівання, що він може отримати портфель комісара з питань розширення. 

Представник Литви, "друг України" Андрюс Кубілюс призначений на нову посаду комісара з питань оборони і космосу. 

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Єврокомісія
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