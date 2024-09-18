Вроцлав готується до повені, пік прогнозується на 19 вересня

Хвиля паводку може проходити Вроцлавом щонайменше добу, кульмінація повені досягне міста 19 вересня.

Про це повідомив Інститут метеорології та водного господарства, пише Polskie Radio, передає "Європейська правда".

Гідролог Міхал Сікора зазначив, що кульмінація повені досягне столиці Нижньої Сілезії 19 вересня.

"Розраховуємо, що пік хвилі припаде на четвер. Вона буде приблизно 640 сантиметрів, а отже значно менша ніж у 1997му році. Щодо питання скільки часу триватиме така ситуація. Рівень тривоги зберігатиметься ще довгий час. Кілька днів точно", – зазначив він.

Реклама:

Вроцлав готується до найпесимістичнішого сценарію. Довга паводкова хвиля може розмити насипи та пошкодити гідротехнічні пристрої.

Разом із тим директор Інституту метеорології та водного господарства Роберт Чернявський запевняє, що на ділянці від Ратибора до Вроцлава та в Ополі не очікується переливу води через насипи.

"Ми проаналізували результати природничого університету у Вроцлаві, і можемо сказати що якоїсь фатальної ситуації не буде. Таким є наш прогноз", – акцентував він.

Нагадаємо, у понеділок польський уряд вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.

Повідомлялося, що станом на ранок 18 вересня у польському місті Жагань Любуського воєводства паводкова ситуація залишається критичною, правоохоронці закликають місцевих жителів евакуюватися.