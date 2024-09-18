Мешканців ще одного польського міста закликають евакуюватися через повінь

У польському місті Жагань Любуського воєводства паводкова ситуація залишається критичною, правоохоронці закликають місцевих жителів евакуюватися.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

О 07:00 рівень води становив 741 см, а тривогу оголошують, коли він становить 400 см, нагадало видання.

У ніч проти 18 вересня мер міста розпорядився евакуювати десятки мешканців з околиць закритого головного мосту.

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Фото: Facebook

Фото: Facebook

Зранку поліція повідомила, що міст через місто закритий та закликала мешканців евакуюватися через об'їзну дорогу.

Пожежна бригада вже кілька годин піднімає підпірні стіни та насипи, проте рівень води постійно підвищується, хоча й дещо сповільнився.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Напередодні стало відомо, що у Польщі ведуть кілька розслідувань інцидентів, пов’язаних з масштабною повінню на південному заході країни.

Зокрема у постраждалому містечку Левін-Бжеський поліція затримала двох чоловіків, яких запідозрили у мародерстві.

Нагадаємо, у понеділок польський уряд вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.