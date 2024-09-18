Вроцлав готовится к наводнению, пик прогнозируется 19 сентября

Волна паводка может проходить по польскому Вроцлаву минимум сутки, кульминацию наводнения ожидают в четверг.

Об этом сообщил польский Институт метеорологии и водного хозяйства, пишет Polskie Radio, передает "Европейская правда".

Гидролог Михал Сикора отметил, что кульминация наводнения достигнет столицы Нижней Силезии 19 сентября.

"Рассчитываем, что пик волны придется на четверг. Она будет примерно 640 сантиметров, а следовательно, значительно меньше, чем в 1997 году. По вопросу, сколько времени продлится такая ситуация... Уровень тревоги будет сохраняться еще долгое время. Несколько дней точно", – отметил он.

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Вроцлав готовится к самому пессимистическому сценарию. Длинная паводковая волна может размыть насыпи и повредить гидротехнические устройства.

Вместе с тем директор Института метеорологии и водного хозяйства Роберт Чернявский уверяет, что на участке от Ратибора до Вроцлава и в Ополе не ожидается перелива воды через насыпи.

"Мы проанализировали результаты университета естественных наук во Вроцлаве, и можем сказать, что какой-то фатальной ситуации не будет. Таков наш прогноз", – акцентировал он.

Напомним, в понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.

Сообщалось, что по состоянию на утро 18 сентября в польском городе Жагань Любуского воеводства паводковая ситуация остается критической, правоохранители призывают местных жителей эвакуироваться.