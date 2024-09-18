Норвегія заявляє про підвищений рівень радіації через лісову пожежу біля Чорнобиля

Норвегія заявила в середу, що підвищений рівень радіоактивного цезію (Cs-137), виявлений поблизу арктичного кордону з Росією, ймовірно, пов'язаний з лісовою пожежею поблизу Чорнобиля в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) заявило у вівторок, що воно виявило "дуже низькі" рівні радіоактивного цезію в Сванховді і Віксйорф'єллі поблизу арктичного кордону з Росією.

Відомство виявило підвищені рівні радіоактивного цезію у Сванховді з 9 по 16 вересня та у Віксйорф'єллі з 5 по 12 вересня, але ці рівні не становили загрози для людей чи навколишнього середовища, додали у відомстві.

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"DSA завжди знаходить цезій на всіх станціях повітряних фільтрів в Норвегії, і це часто відбувається через підняття пилу зі старих викидів після аварії на Чорнобильській АЕС", – йдеться в оновленій інформації, опублікованій в середу.

"Цього разу, швидше за все, винна лісова пожежа навколо Чорнобиля" – додали у відомстві.

Радіаційне та ядерне відомство Фінляндії також заявило, що дещо вищі рівні цезію були виявлені на всіх восьми станціях збору даних.

"Виявлені кількості дуже малі", – йдеться в повідомленні.

Найвищий зафіксований результат склав 11 мікробеккерелів на кубічний метр, тоді як нормальні показники на станціях становлять менше одного мікробеккереля на кубічний метр, зазначили у відомстві, додавши, що такі показники все ще дуже малі.

У повідомленні йдеться, що середня концентрація радону у фінських будинках становить 90 беккерелів на кубічний метр – у понад мільйон разів вище.

"Тож це справді мізерні кількості", – сказано в повідомленні.

26 квітня 1986 року четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції в Радянському Союзі вийшов з-під контролю, що призвело до вибуху і пожежі, яка зруйнувала реакторну будівлю і випустила велику кількість радіації в атмосферу.

Аварія призвела до поширення йоду-131, цезію-134 і цезію-137 на частину північної України, Білорусі, Росії, Північної та Центральної Європи.

9 вересня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що до гасіння пожежі на відкритій території в Київській області залучено 399 пожежників.

У повідомленні йшлося про те, що фахівці провели експертизу і встановили, що рівень радіації в межах норми. У заяві не уточнювалося, де саме сталася пожежа, але пізніше речник ДСНС підтвердив "Українській правді", що пожежа сталася в Чорнобильській зоні відчуження.

"Ми припустили, що викиди могли бути спричинені лісовими пожежами в Україні, які могли підняти радіоактивність у повітря", – заявили в ядерному відомстві Фінляндії, додавши, що повітряні потоки надходили з боку Чорнобиля.