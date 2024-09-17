Норвегія виявила радіаційне забруднення біля кордону з Росією

Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) на початку вересня зафіксувало ізотопи радіоактивного цезію-137 на двох станціях біля кордону з Росією, їхнє походження досі невідоме.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Barents Observer.

Радіоактивний цезій-137, який утворюється як продукт ділення під час роботи ядерного реактора, з'явився в пробах двох станцій радіаційного спостереження Норвегії – Векшеф’єлль (між 9 і 12 вересня) і Сванховд (9-16 вересня).

Представник Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки Бредо Мюллер підкреслює, що концентрація цезію-137 вища за норму, але не становить ризику для людей або навколишнього середовища.

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Він додав, що DSA проведе більше аналізів протягом наступних кількох днів, але там очікують, що вони покажуть ті ж результати.

Як пише The Barents Observer, інші станції радіаційного спостереження на півночі Норвегії чи у фінській Лапландії за останній тиждень не виявили цезію-137.

Видання зазначає, що цей ізотоп утворюється як продукт поділу під час роботи ядерного реактора, тому одним із його джерел можуть бути російські підводні човни та криголами в Баренцевому морі, які використовують ядерні реактори.

Іншим джерелом, припускає Мюллер з Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки, можуть бути лісові пожежі: коли горять старі дерева, радіоактивні елементи, що залишились після аварії на Чорнобильській АЕС, можуть підніматися в повітря і розноситися вітром.

На початку червня два багатоцільові атомні підводні човни Північного флоту Росії відпрацювали стрільби крилатими ракетами біля узбережжя Кольського півострова, неподалік від Норвегії.

Нещодавно у норвезькій розвідці заявили, що Росія стала більш схильною до диверсій на критичній інфраструктурі Норвегії, зокрема на об’єктах нафтової та газової галузей.