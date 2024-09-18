Норвегия заявляет о повышенном уровне радиации из-за лесного пожара возле Чернобыля

Норвегия заявила в среду, что повышенный уровень радиоактивного цезия (Cs-137), обнаруженный вблизи арктической границы с Россией, вероятно, связан с лесным пожаром вблизи Чернобыля в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA) заявило во вторник, что оно обнаружило "очень низкие" уровни радиоактивного цезия в Сванховде и Виксйорфьелле вблизи арктической границы с Россией.

Ведомство обнаружило повышенные уровни радиоактивного цезия в Сванховде с 9 по 16 сентября и в Виксйорфьелле с 5 по 12 сентября, но эти уровни не представляли угрозы для людей или окружающей среды, добавили в ведомстве.

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"DSA всегда находит цезий на всех станциях воздушных фильтров в Норвегии, и это часто происходит из-за подйома пыли из старых выбросов после аварии на Чернобыльской АЭС", – говорится в обновленной информации, опубликованной в среду.

"На этот раз, скорее всего, виноват лесной пожар вокруг Чернобыля" – добавили в ведомстве.

Радиационное и ядерное ведомство Финляндии также заявило, что несколько более высокие уровни цезия были обнаружены на всех восьми станциях сбора данных.

"Обнаруженные количества очень малы", – говорится в сообщении.

Самый высокий зафиксированный результат составил 11 микробеккерелей на кубический метр, тогда как нормальные показатели на станциях составляют менее одного микробеккереля на кубический метр, отметили в ведомстве, добавив, что такие показатели все еще очень малы.

В сообщении говорится, что средняя концентрация радона в финских домах составляет 90 беккерелей на кубический метр – более чем в миллион раз выше.

"Так что это действительно мизерные количества", – сказано в сообщении.

26 апреля 1986 года четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции в Советском Союзе вышел из-под контроля, что привело к взрыву и пожару, который разрушил реакторное здание и выпустил большое количество радиации в атмосферу.

Авария привела к распространению йода-131, цезия-134 и цезия-137 на часть северной Украины, Беларуси, России, Северной и Центральной Европы.

9 сентября Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что к тушению пожара на открытой территории в Киевской области привлечены 399 пожарных.

В сообщении говорилось, что специалисты провели экспертизу и установили, что уровень радиации в пределах нормы. В заявлении не уточнялось, где именно произошел пожар, но позже представитель ГСЧС подтвердил "Украинской правде", что пожар произошел в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Мы предположили, что выбросы могли быть вызваны лесными пожарами в Украине, которые могли поднять радиоактивность в воздух", – заявили в ядерном ведомстве Финляндии, добавив, что воздушные потоки поступали со стороны Чернобыля.