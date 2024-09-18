У Румунії хочуть скоординованої відповіді НАТО на проникнення російських безпілотників

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар заявив, що країни "Бухарестської дев'ятки" (В9) "глибоко стурбовані" неодноразовими проникненнями російських безпілотників і ракет в повітряний простір НАТО, додавши, що в таких ситуаціях необхідна "рішуча" відповідь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Digi24.

Міністр оборони Румунії зробив заяви для преси в середу після зустрічі міністрів оборони країн формату В9, яка проходила в Палаці парламенту.

За словами Тилвара, формат В9 "відіграє ключову роль у формуванні колективного підходу східного флангу НАТО".

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Тилвар підтвердив, що ситуація з безпекою в Чорноморському регіоні залишається "тривожною", і в цьому сенсі він згадав про "комплекс загроз, що постійно змінюються", породжених, головним чином, агресивними діями Росії: гібридною тактикою, такою як дезінформація, кібератаки і безперервні зусилля з дестабілізації Чорноморського регіону, а також всього східного флангу НАТО.

"Країни В9 глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників і ракет у повітряний простір НАТО, в Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж кордонів НАТО.

Саме тому необхідна рішуча і скоординована відповідь на рівні Альянсу, а також якнайшвидша імплементація ротаційної моделі інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони НАТО", – заявив Анджел Тилвар.

За його словами, на зустрічі обговорювалася координація, пов'язана з підтримкою України, "щоб українські збройні сили мали необхідні ресурси для фронту". Водночас він закликав підтримати інтеграцію Республіки Молдова до ЄС, що є "інвестицією в безпеку Чорноморського регіону та Європи".

Нагадаємо, що раніше у вересні у Латвії зафіксували падіння російського військового безпілотника на території країни.

За попередніми даними, дрон залетів із території Білорусі та був оснащений вибухівкою.

Після цього, а також чергового падіння російських дронів у Румунії в НАТО знову почали дискусію про те, як потрібно реагувати на подібні інциденти у своєму повітряному просторі.