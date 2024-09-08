У Латвії в суботу розбився російський військовий дрон

На сході Латвії в суботу, 7 вересня, розбився російський військовий дрон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило латвійське Міністерство оборони.

За повідомленням оборонного відомства, інцидент зафіксували в суботу в Резекненському краї на сході Латвії.

Відповідальні служби продовжують з'ясовувати обставини інциденту, але, за попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

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7. septembrī Rēzeknes novadā ir nokritis krievu bezpilota lidaparāts. Šobrīd @Latvijas_armija un citi atbildīgie dienesti turpina veikt izmeklēšanu par notikušā incidenta apstākļiem. Pēc pirmatnējiem datiem tas ir militārās nozīmes Krievijas Federācijas bezpilota lidaparāts.(1/3) pic.twitter.com/IYVoZftYww – AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) September 8, 2024

Латвійські Сили оборони, відповідно до встановлених процедур, поінформували про інцидент високопосадовців, правоохоронців і командування НАТО. Наразі триває розслідування інциденту.

Наскільки відомо, це перший з початку повномасштабного вторгнення випадок, коли військовий дрон Росії порушує повітряний простір Латвії.

Міністр оборони країни Андрюс Спрудс на цьому тлі наголосив, що Латвії необхідно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону, зокрема розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби.

Президент Латвії Едгарс Ринкевичс заявив про необхідність колективного реагування на подібні інциденти з російськими дронами, позаяк "кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає".

А голова латвійського МЗС Байба Браже анонсувала виклик представника посольства Росії в понеділок, 9 вересня, нагадавши, що інцидент із російським дроном також стався в Румунії.