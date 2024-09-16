Нідерланди про порушення повітряного простору НАТО: Відповідь має бути чіткою
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що Північноатлантичний Альянс повинен збивати дрони та ракети, які порушують його повітряний простір.
Про це він заявив після зустрічі з литовським візаві Лаурінасом Кащюнасом, повідомляє "Європейська правда".
Брекельманс підкреслив, що порушення Росією повітряного простору НАТО "є неприйнятним і небезпечним".
"Наша відповідь має бути чіткою. Безпілотники і ракети, що входять в наш повітряний простір, мають бути виявлені і перехоплені. В разі потреби НАТО має надати підтримку окремим членам Альянсу", – додав він.
Russia’s violation of our airspace is unacceptable and dangerous.– Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 16, 2024
Our response must be clear. Drones and missiles entering our airspace should be detected and intercepted. If needed, NATO should support individual allies.
Lithuanian minister @LKasciunas and myself stand united. pic.twitter.com/zMYcJsVVhH
Заява глави нідерландського Міноборони пролунала після кількох чергових інцидентів із порушенням повітряного простору російськими безпілотниками.
У Румунії в прикордонному з Україною районі на початку вересня впав щонайменше один російський "Шахед". Також бойовий дрон виявили в Латвії, куди він, за попередніми даними, залетів з Білорусі.
В обох випадках країни не збили дрон, а дали йому впасти.
Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів бути рішучими і спільно протистояти російським ракетним обстрілам, заявивши, що наразі "лише Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів".