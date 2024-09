Нідерланди про порушення повітряного простору НАТО: Відповідь має бути чіткою

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що Північноатлантичний Альянс повинен збивати дрони та ракети, які порушують його повітряний простір.

Про це він заявив після зустрічі з литовським візаві Лаурінасом Кащюнасом, повідомляє "Європейська правда".

Брекельманс підкреслив, що порушення Росією повітряного простору НАТО "є неприйнятним і небезпечним".

"Наша відповідь має бути чіткою. Безпілотники і ракети, що входять в наш повітряний простір, мають бути виявлені і перехоплені. В разі потреби НАТО має надати підтримку окремим членам Альянсу", – додав він.

