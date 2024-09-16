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Нідерланди про порушення повітряного простору НАТО: Відповідь має бути чіткою

Новини — Понеділок, 16 вересня 2024, 17:37 — Олег Павлюк

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що Північноатлантичний Альянс повинен збивати дрони та ракети, які порушують його повітряний простір.

Про це він заявив після зустрічі з литовським візаві Лаурінасом Кащюнасом, повідомляє "Європейська правда".

Брекельманс підкреслив, що порушення Росією повітряного простору НАТО "є неприйнятним і небезпечним".

"Наша відповідь має бути чіткою. Безпілотники і ракети, що входять в наш повітряний простір, мають бути виявлені і перехоплені. В разі потреби НАТО має надати підтримку окремим членам Альянсу", – додав він.

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Заява глави нідерландського Міноборони пролунала після кількох чергових інцидентів із порушенням повітряного простору російськими безпілотниками.

У Румунії в прикордонному з Україною районі на початку вересня впав щонайменше один російський "Шахед". Також бойовий дрон виявили в Латвії, куди він, за попередніми даними, залетів з Білорусі.

В обох випадках країни не збили дрон, а дали йому впасти.

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів бути рішучими і спільно протистояти російським ракетним обстрілам, заявивши, що наразі "лише Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів".

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Нідерланди
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