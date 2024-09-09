Російський дрон, який впав у Латвії, був оснащений вибухівкою

Представники латвійських Національних збройних сил на брифінгу в понеділок, 9 вересня, заявили, що дрон, який виявили на сході країни напередодні, містив вибухівку та використовувався для атак проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv.

Командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу "Шахед", який Росія використовує для атак проти України і який залетів із боку Білорусі.

Полковник Вієстурс Масюліс, командувач Військово-повітряних сил Латвії, повідомив, що безпілотник був оснащений вибуховим пристроєм, який знищили на землі після того, як дрон розбився.

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За словами Калніньша, після аналізу і моніторингу ситуації зробили висновок, що безпілотник не був націлений на Латвію. Ведеться розслідування, аби встановити обставини падіння дрона – чи він зазнав пошкоджень, чи впав самостійно.

Командувач латвійської армії також підкреслив, що латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона, але не став деталізувати, які саме рішення були ухвалені у зв’язку з цим.

Нагадаємо, 8 вересня президент у Латвії заявили, що в суботу на території країни розбився російський військовий безпілотник. В армії повідомили, що апарат залетів у повітряний простір Латвії з Білорусі і його одразу ж помітили.

У НАТО прокоментували, що не мають інформації про те, що потрапляння російського безпілотника на територію Латвії було навмисним.