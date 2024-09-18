Сибіга запропонував Словаччині укласти безпекову угоду

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі у Братиславі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та главою МЗС Юраєм Бланаром запропонував укласти двосторонню безпекову угоду.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Сибіги на пресконференції цитує "Укрінформ".

Сибіга розповів, що обговорив зі словацькими високопосадовцями "формулу миру" України та внесок Словаччини в її втілення.

"Звернувся також до словацької сторони із пропозицією приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України та підписання двосторонньої безпекової угоди", – додав він, нагадавши, що Київ уже уклав 26 відповідних угод.

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Також глава МЗС закликав Словаччину підтримати членство України в ЄС і НАТО, зазначивши, що "Україна в складі Євросоюзу – у спільних інтересах для Києва та Братислави".

"Я також переконаний, що членство України в НАТО – в інтересах обох наших країн і всієї Європи, адже вестиме до тривкого миру і міцної безпеки. Розраховуємо на підтримку Братислави", – додав Сибіга.

Глава словацького МЗС Юрай Бланар на тій же пресконференції сказав, що членство України в Альянсі, на його думку, "створить більше конфліктів".

Нагадаємо, Андрій Сибіга вирушив до Словаччини в межах першого закордонного турне після призначення на посаду міністра закордонних справ.