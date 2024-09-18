Сибига предложил Словакии заключить соглашение по безопасности

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время встречи в Братиславе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и главой МИД Юраем Бланаром предложил заключить двустороннее соглашение по безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", слова Сибиги на пресс-конференции цитирует "Укринформ".

Сибига рассказал, что обсудил со словацкими чиновниками "формулу мира" Украины и вклад Словакии в ее воплощение.

"Обратился также к словацкой стороне с предложением присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины и подписания двустороннего соглашения по безопасности", – добавил он, напомнив, что Киев уже заключил 26 соответствующих соглашений.

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Также глава МИД призвал Словакию поддержать членство Украины в ЕС и НАТО, отметив, что "Украина в составе Евросоюза – в общих интересах для Киева и Братиславы".

"Я также убежден, что членство Украины в НАТО – в интересах обеих наших стран и всей Европы, ведь будет вести к прочному миру и прочной безопасности. Рассчитываем на поддержку Братиславы", – добавил Сибига.

Глава словацкого МИД Юрай Бланар на той же пресс-конференции сказал, что членство Украины в Альянсе, по его мнению, "создаст больше конфликтов".

Напомним, Андрей Сибига отправился в Словакию в рамках первого зарубежного турне после назначения на должность министра иностранных дел.