Сибіга з Бухареста вирушає до Словаччини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після серії зустрічі у столиці Румунії вирушає до Словаччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба МЗС.

Сибіга вирушить до Словаччини 18 вересня, одразу після зустрічей у Бухаресті, що відбулися у першій половині дня.

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У Братиславі він зустрінеться з президентом Словаччини Петером Пеллегріні, прем’єр-міністром Робертом Фіцо та міністром закордонних справ та європейських питань Юраєм Бланаром.

"Ключовими темами переговорів стануть забезпечення підтримки України у протидії російській агресії, посилення ролі Словаччини у впровадженні "формули миру" президента України Володимира Зеленського, забезпечення підтримки України на шляху до членства в ЄС та НАТО, виконання двосторонніх проєктів, закріплених у Дорожній карті спільних дій між Україною та Словаччиною", – повідомили в МЗС.

За підсумками перемовин очільники зовнішньополітичних відомств України та Словаччини зроблять заяви для преси.

Як анонсували в МЗС, візити до Бухареста і Братислави відбуваються у рамках регіонального турне Андрія Сибіги.

У відомстві зазначили, що Андрій Сибіга вирушає з першими візитами на посаді до сусідів України, щоб сигналізувати про налаштованість Києва на "розвиток прагматичної та передбачуваної політики добросусідства та пріоритетності стратегічної мети вступу України в ЄС і НАТО".

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби 5 вересня. Перед тим, з квітня 2024-го, він був першим заступником глави МЗС, а до того – заступником керівника Офісу президента.