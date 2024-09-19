На кордоні з Угорщиною буде частково обмежено рух транспорту протягом двох тижнів

Протягом двох тижнів на кордоні з Угорщиною буде частково обмежено рух транспорту через ремонтні роботи.

Про це повідомила Державна митна служба, передає "Європейська правда".

Митники повідомили, що впродовж двох наступних тижнів у пункті пропуску "Чоп – Захонь" на українсько-угорському кордоні частково буде обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

У зв'язку з проведенням ремонту дорожнього покриття в зоні митного контролю пункту транспорт рухатиметься лише двома смугами з п'яти наявних.

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Держмитслужба просить зацікавлених осіб і перевізників врахувати цю інформацію.

Ремонтні роботи проводяться в рамках проєкту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Раніше повідомляли, що Польщі знадобився додатковий місяць для ремонту залізниці, який почали влітку, тож обмеження маршруту деяких поїздів хелмського напрямку до станції Дорогуськ триватиме до 30 вересня.

Також 13 вересня повідомлялося, що на контрольно-пропускному пункті "Медика – Шегині" можуть бути затримки з перетином кордону протягом двох місяців через ремонтні роботи з боку Польщі.