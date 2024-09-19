На границе с Венгрией на две недели частично ограничат движение транспорта

В течение двух недель на границе с Венгрией будет частично ограничено движение транспорта из-за ремонтных работ.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает "Европейская правда".

Таможенники сообщили, что в течение двух следующих недель в пункте пропуска "Чоп – Захонь" на украинско-венгерской границе частично будет ограничено движение легковых и грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины.

В связи с проведением ремонта дорожного покрытия в зоне таможенного контроля пункта транспорт будет двигаться только по двум полосам из пяти имеющихся.

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Гостаможслужба просит заинтересованных лиц и перевозчиков учесть эту информацию.

Ремонтные работы проводятся в рамках проекта осовременивания таможенно-пограничной инфраструктуры при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID).

Ранее сообщалось, что Польше понадобился дополнительный месяц для ремонта железной дороги, который начали летом, поэтому ограничение маршрута некоторых поездов хелмского направления до станции Дорогуск продлится до 30 сентября.

Также 13 сентября сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте "Медыка – Шегини" могут быть задержки с пересечением границы в течение двух месяцев из-за ремонтных работ со стороны Польши.