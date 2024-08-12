Польщі знадобився додатковий місяць для ремонту залізниці, який почали влітку, тож обмеження маршруту деяких поїздів хелмського напрямку до станції Дорогуськ триватиме до 30 вересня.

Про це повідомили в "Укрзалізниці" у понеділок, 12 серпня, пише "Європейська правда".

Відтак маршрут поїздів⁠ ⁠№23 (Київ – Хелм), ⁠ ⁠№93/94 (Харків – Хелм – Харків),⁠ ⁠№120 (Хелм – Дніпро) буде обмежений до польської прикордонної станції Дорогуськ замість Хелму, відстань між якими складає 25 км.

Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційно у поїзді "Укрзалізниці". Пересадка на польський поїзд до та з Варшави буде здійснюватися на станції Дорогуськ наступним чином:

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1️. Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ – Дорогуськ прибуватиме на станцію Дорогуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 07:55. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 21112 вирушатиме з Дорогуська о 08:03.

2️. Двогрупний поїзд №120/94 Дорогуськ – Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорогуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорогуськ о 09:59 (Хелм 09:36 – 09:41), відправлення з Варшави Центральної о 06:45, Варшави Всходньої о 06:53.

Пересадка на станції Дорогуськ – вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту. Ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд.

Нагадаємо, з 1 серпня "Укрзалізниця" дозволила продаж квитків на рейси до Хелма та Перемишля тільки через додаток із верифікацією через "Дія.Підпис".