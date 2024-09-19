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Президентка Єврокомісії у п’ятницю приїде до Києва

Новини — Четвер, 19 вересня 2024, 12:27 — Христина Бондарєва

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що у п’ятницю прибуде з візитом до Києва.

Про це вона сказала на пресконференції в Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн виступала, представляючи підтримку з боку ЄС енергетичної безпеки України на тлі наближення зими.

"Після цієї пресконференції я поїду до Києва, щоб обговорити ці заходи з президентом Зеленським завтра", – сказала президентка Європейської комісії.

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Раніше посол ЄС у Києві Катаріна Матернова розповіла в інтерв’ю "ЄП", як Євросоюз готується підтримувати Україну у холодну пору року. 

Посол вважає, що Україну чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною. 

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.

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Урсула фон дер Ляєн Єврокомісія Енергетика
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