Президент Еврокомиссии в пятницу приедет в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в пятницу прибудет с визитом в Киев.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен выступала, представляя поддержку со стороны ЕС энергетической безопасности Украины на фоне приближения зимы.

"После этой пресс-конференции я поеду в Киев, чтобы обсудить эти меры с президентом Зеленским завтра", – сказала президент Европейской комиссии.

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Ранее посол ЕС в Киеве Катарина Матернова рассказала в интервью "ЕП", как Евросоюз готовится поддерживать Украину в холодное время года.

Посол считает, что Украину ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

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