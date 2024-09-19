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Лукашенко зустрівся з гауляйтером "ДНР" і публічно помріяв про співпрацю з Україною

Новини — Четвер, 19 вересня 2024, 12:54 — Уляна Кричковська

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко зустрівся з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним та заявив про готовність розвивати співпрацю з окупованим Росією регіоном.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка, передає "Європейська правда".

Він заявив, що Білорусь та регіон співпрацюють вже давно, а тому зараз Лукашенко готовий розвивати ці відносини й надалі.

"Що стосується Білорусі, то у складі України ми завжди співпрацювали з Донецькою областю. І, природно, у ці складні, важкі часи відтоді (вже 10 років) ми не відмовлялися від цього співробітництва, готові продовжувати й нині. Тим паче що певні напрацювання є, базу створено", – заявив він.

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Окрім цього, він зазначив, що "готовий співпрацювати з Україною на тих самих засадах, що і з "ДНР".

Нагадаємо, в середині серпня самопроголошений президент Білорусі заявив, що йому "довелося" перекинути майже третину всієї армії до кордону з Україною, але потім після з’ясування намірів і Київ, і Мінськ нібито знову зменшили розмір угруповань зі свого боку кордону. 

У Державній прикордонній службі України тоді повідомили, що не фіксують збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.

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Лукашенко Білорусь Війна з РФ
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