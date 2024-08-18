Лукашенко розповів, як йому "довелось" перекинути третину війська під кордон з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що йому "довелося" перекинути майже третину всієї армії до кордону з Україною, але потім після з’ясування намірів і Київ, і Мінськ знову зменшили розмір угруповань зі свого боку кордону.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова в інтерв’ю російським ЗМІ цитує державне інформаційне агентство БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що з українського боку кордону перебуває близько 120 тисяч українських військовослужбовців.

"З огляду на їхню агресивну політику, ми ввели туди і розмістили у певних точках, як це було би на випадок війни, оборони, наших військових уздовж всього кордону", – сказав Александр Лукашенко.

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Він додав, що крім безпосередньо військових підрозділів біля кордону з Україною присутні підрозділи спецслужб і спецназу, як "Альфа" і "Алмаз", які "роблять там свою роботу".

У наступних коментарях Лукашенко сказав, що вважає нарощування угруповання з українського боку наслідком того, що перед парадом у Мінську на початку літа до Білорусі перемістилося чимало "літальних апаратів і підрозділів сухопутних військ" з Росії, залучених до параду.

"Звісно, вони бачили переміщення до нас, американці ж їм усю інформацію дають. І подумали, що, як вони сказали, Путін буде знову наступати з Білорусі, з-під Гомеля, як це було на початку "СВО"... У відповідь мені довелося майже третину армії перекинути на додачу до того, що там було", – сказав Лукашенко.

Він конкретизував, що таким було пояснення України через канал зв’язку, який існує з українськими спецслужбами.

"Ми запросили: "Ви навіщо це робите?". Вони нам чесно сказали: "Ви збираєтеся з росіянами атакувати нас з-під Гомеля". Але у нас такої мети не було. Вони ці додаткові сили, які були понад 120 тисяч, відвели. І ми ті, які додатково вводили, також відвели", – заявив Лукашенко.

"А ті підрозділи, які там введені два з половиною роки, вони були і тоді, і є зараз. І з їхнього боку, і з нашого боку", – додав він.

Він не уточнив, скільки білоруських силовиків та військових залишається біля українського кордону після згаданого діалогу і взаємного зменшення чисельності угруповань.

У Державній прикордонній службі України після заяв Лукашенка повідомили, що не фіксують збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.

Раніше цього тижня білоруський диктатор розповідав, за яких умов допускає застосування ядерної зброї.

Також Мінськ заявляв про збиття "повітряних цілей з України". В МЗС України назвали ці заяви Лукашенка нагнітанням антиукраїнських настроїв.