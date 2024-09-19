Стефанішина побилася об заклад із журналістом щодо дати вступу України в ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з питань Європи уклали публічне парі про те, коли Україна набуде членства у Європейському Союзі.

Їхня суперечка відбулася після виступу Стефанішиної на конференції Accession Exchange Forum, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На конференції, присвяченій питанням розширення Євросоюзу, обговорювали також питання про можливі терміни розширення ЄС. Ольга Стефанішина висловила впевненість у швидкому вступі України до ЄС і НАТО.

"Це відбудеться до 2030 року", – запевнила вона аудиторію. Утім, Рікард Джозвяк, який модерував дискусію, висловив сумнів у цьому і запропонував укласти парі з віцепрем’єркою. Зрештою сторони домовилися про деталі цього парі.

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Рікард Джозвяк запропонував зафіксувати навіть менш амбітну мету – 2040 рік, що й ліг в основу парі. У разі, якщо Україна стає членом ЄС до того, він запрошує Стефанішину на вечерю у Брюсселі; якщо ж переговори та ратифікація затягуються довше – Стефанішина запрошує Джозвяка на вечерю в Одесі.

Команда віцепрем’єрки зафіксувала домовленість на відео, яке пообіцяла оприлюднити.

Як повідомляла "ЄвроПравда", посол ЄС прогнозує, що Україна може вступити у Євросоюз до 2030 року.

Зараз триває підготовка до перших змістовних раундів у переговорах про вступ; Стефанішина розповіла про скринінг на відповідність праву ЄС ключового розділу.

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