Стефанішина розповіла, як готуються до скринінгу на відповідність праву ЄС ключового розділу

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції і очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина розповіла, як Україна готується до звірки на відповідність праву ЄС блоку українських законів, що відіграватиме ключову роль у процесі вступу.

Як повідомляє "Європейська правда", її слова наводить пресслужба Мін’юсту.

Стефанішина обговорювала це питання на зустрічі з єврокомісаркою з внутрішніх справ Ілвою Йоганссон у Києві 12 вересня.

Серед іншого, віцепрем’єрка розповіла європосадовиці, як Київ готується до другої двосторонньої сесії Україна-ЄС в межах скринінгу – щодо Розділу 23 "Верховенство права та основоположні права та свободи" (Кластер 1 "Основи процесу вступу до ЄС"). Сесія пройде у Брюсселі 17-19 вересня.

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"Від України участь у сесії онлайн та офлайн візьмуть близько 300 осіб: керівництво судової системи країни, антикорупційної інфраструктури, представники правоохоронних органів. Усі наші переговірники інтенсивно готувалися до цієї зустрічі з травня поточного року. Це справді величезна команда професіоналів, добре підготовлена до переговорного процесу", – зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Ольги Стефанішиної міністеркою юстиції – віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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