Стефанишина поспорила с журналистом о дате вступления Украины в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк заключили публичное пари о том, когда Украина получит членство в Европейском Союзе.

Их спор состоялся после выступления Стефанишиной на конференции Accession Exchange Forum, сообщает корреспондент "Европейской правды".

На конференции, посвященной вопросам расширения Евросоюза, обсуждали также вопрос о возможных сроках расширения ЕС. Ольга Стефанишина выразила уверенность в скором вступлении Украины в ЕС и НАТО.

"Это произойдет до 2030 года", – заверила она аудиторию. Впрочем, Рикард Джозвяк, который модерировал дискуссию, выразил сомнение в этом и предложил заключить пари с вице-премьером. В конце концов стороны договорились о деталях этого пари.

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Рикард Джозвяк предложил зафиксировать даже менее амбициозную цель – 2040 год, что и лег в основу пари. В случае, если Украина становится членом ЕС до того, он приглашает Стефанишину на ужин в Брюсселе; если же переговоры и ратификация затягиваются дольше – Стефанишина приглашает Джозвяка на ужин в Одессе.

Команда вице-премьера зафиксировала договоренность на видео, которое пообещала обнародовать.

Как сообщала "ЕвроПравда", посол ЕС прогнозирует, что Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года.

Сейчас идет подготовка к первым содержательным раундам в переговорах о вступлении; Стефанишина рассказала о скрининге на соответствие праву ЕС ключевого раздела.

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