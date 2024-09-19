У німецькому уряді стали на захист грошової допомоги для українських біженців

Уповноважений німецького уряду з питань інтеграції біженців на ринку праці Даніель Терценбах виступив на захист грошової допомоги для українських біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Це було політичне рішення – включити біженців з України в базову систему соціального забезпечення", – сказав Терценбах.

Він вважає це правильним рішенням.

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Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям із України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які знайшли прихисток в країні, влаштуватися на роботу.

З червня 2022 року біженці з України мають змогу отримувати базові соціальні виплати (зараз це допомога громадянам) у Німеччині – замість менших виплат, передбачених Законом про допомогу шукачам притулку. Про це тоді домовилися федеральний і земельні уряди.